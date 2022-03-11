Прямая линия в Самарском Росреестре: собственники обязаны сохранить пункт государственной геодезической сети

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В Самарской области сегодня 3877 пунктов государственной геодезической сети (ГГС), которые обеспечивают единство измерений в строительной отрасли, а также при межевании земельных участков, при их объединении или разделе, при постановке на кадастровый учет.

Строительство любого дома начинается с работы геодезиста, который ориентируясь на пункты ГГС, замеряет перепады высоты и обозначает ландшафтные особенности участка.

Пункты государственной геодезической сети находятся во всех городах и районах Самарской области и располагаются на крышах зданий и на земельных участках, собственниками которых являются как организации, так и граждане. При этом не все собственники знают, что приобретая объект недвижимости, на котором расположен пункт ГГС, у них появляется обязанность сохранить его.

Стоит отметить, что скрыть уничтожение пункта ГГС не получится, все они учтены Управлением Росреестра по Самарской области.

14 марта с 11.00 до 12.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой начальник отдела геодезии и картографии Елена Юрьевна Полежаева расскажет о том, как выглядит пункт ГГС и как будущим покупателям узнать, находится ли пункт ГГС на их будущей недвижимости. Также она даст советы собственникам, как не нарушить закон при использовании объекта недвижимости, на котором расположен пункт ГГС.

Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.