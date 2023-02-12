Я нашел ошибку
Главные новости:
противоположный пол, политика и дом — о чем еще шутят самарцы на работе
Противоположный пол, политика и дом — о чем еще шутят самарцы на работе
В Самаре в доме на ул. Советской обрушился потолок
В Самаре в доме на ул. Советской обрушился потолок
Самарчанку подозревают в мошенничестве при получении выплат на детей
Самарчанку подозревают в мошенничестве при получении выплат на детей
В Кинельском районе браконьер застрелил двух косуль
В Кинельском районе браконьер застрелил двух косуль
Курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия
Курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия
Разгерметизация на «Прогрессе МС-21» произошла спустя несколько часов после стыковки со станцией прилетевшего на смену «Прогресса МС-22»
«Роскосмос» сообщил о разгерметизации пристыкованного к МКС «Прогресса»
В Самаре за сутки заболели 283 человека.
В Самарской области 11 февраля выявлено 633 новых случая COVID-19
Это случилось при подгоне автотрапа к задней двери Боинга-737.
Из аэропорта Курумоч не смог вылететь в Москву Боинг-737 из-за повреждения обшивки самолета
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.1
EUR 78.05
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Противоположный пол, политика и дом — о чем еще шутят самарцы на работе

12 февраля 2023 11:31
35
противоположный пол, политика и дом — о чем еще шутят самарцы на работе

О быте и детях чаще шутят женщины, о взаимоотношениях полов и политике — мужчины. Но чаще всего в рабочее время шутят о работе. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие  представители экономически активного населения из города.

На работе и шутят про работу: 33% респондентов рассказали, что предметом юмора обычно являются профессиональные обязанности сотрудников, взаимоотношения с клиентами и партнерами; 17% шутят о зарплате и деньгах; по 10% — о коллегах и руководстве.

По традиции, перенятой у финских лесорубов, с шуток о делах самарцы переключаются на гендерную повестку. У 8% основной объект шуток на работе — это отношения мужчин и женщин.

Каждый двадцатый делится с коллективом смешными житейскими ситуациями (5%). О том, что в их команде иронизируют над острыми политическими темами, сообщили 5% опрошенных. 4% рассказали, что с юмором обсуждают быт и распределение домашних обязанностей. 3% шутят о детях и школе, еще 2% делятся с коллегами смешными роликами из интернета. Автомобили, погода, лишний вес являются объектом юмора для 1% респондентов. Еще 1% опрошенных рассказал о любви к анекдотам. 1 из 100 если и шутит, то только о себе. 9% рассказали о других сюжетах для шуток на работе: упоминались спорт, шоу-бизнес, бессонница, алкоголь, хобби, здоровье, медицина, сложности парковки и проч.

Каждый четвертый (24%) сообщил, что для них запретных тем нет — коллеги шутят буквально обо всем.

О работе, быте и детях чаще шутят женщины, тогда как о взаимоотношениях полов и политике — мужчины.

Время проведения: 12 января — 7 февраля 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Установлено, в каких профессиях самарцы больше доверяют мужчинам, а в каких — женщинам
11 февраля 2023, 10:22
Установлено, в каких профессиях самарцы больше доверяют мужчинам, а в каких — женщинам
Среди профессий, где больше доверяют гендерному большинству, — бухгалтер. Общество
420
Большинство экономически активных самарцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе
10 февраля 2023, 09:33
Большинство экономически активных самарцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе
Отметить День всех влюбленных хотят 19% самарцев. Общество
408
09 февраля 2023, 13:10
Job offer используют 4 из 10 компаний в Самаре
Сегодня job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы, применяют в 41% компаний. Общество
331
В центре внимания
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
442
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
656
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
577
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
743
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
3031
Весь список