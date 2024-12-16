Производители пищевой продукции смогут обсудить сотрудничество с ГК «Электрощит»

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25 декабря состоится ярмарка коопераций пищевых производств для комбината питания АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».

Крупное предприятие Самарской области ежедневно обеспечивает горячим питанием около 3000 сотрудников, поэтому для малых и средних предприятий региона участие в данной ярмарке — это отличная возможность узнать о потребностях предприятия, презентовать свою продукцию, и, возможно, стать партнером завода.

Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса регулярно проводятся на площадке регионального центра «Мой бизнес», и уже стали востребованным инструментом поддержки МСП. Значимость организации встреч заказчиков и поставщиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев. Они проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

«Финальная ярмарка кооперации 2024 года пройдет на площадке индустриального партнера. Участники смогут узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы провели уже 8 ярмарок кооперации, участниками которых стали 300 предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря таким встречам субъекты МСП могут получить надежных партнеров и каналы сбыта, а промышленные предприятия — бесперебойные поставки и качественный сервис».

Важной частью мероприятия будет уточнение условий партнерства в формате B2B между представителями АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками продукции. С ключевыми потребностями завода можно ознакомиться на сайте.

Ярмарка пройдет с 12:30 до 16:00 на территории завода (пос. Красная Глинка, 2-й квартал, 37). Для участников мероприятия будет организован трансфер от центра «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211) в 11:15 до завода «ГК Электрощит» и обратно.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация по ссылке.

Фото: Министерство экономразвития и инвестиций Самарской области