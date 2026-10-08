В Самаре пройдет ФОРУМ НОВЫХ УРБАНИСТОВ имени Виталия Стадникова

17 октября Самарское региональное отделение ВООПИиК проведет в пространстве «Цех» Центра труда и отдыха «Станкозавод» (г. Самара, улица Куйбышева, 128а) Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова. Начало в 11.00. Вход свободный.

Тема форума – «Цемент патриотизма». Она отсылает к названию статьи Стадникова 2006 года, где он впервые поднял тему уникальности и уязвимости самарского наследия, а также известной цитате писателя Натана Харриса о том, что монументы и памятники истории создавались, чтобы «стать цементом патриотизма, скрепляющим отдельные группы людей и последующие поколения в единстве могучего чувства.

Форум соберет профессионалов по работе с наследием, исторической средой, градорегулированием, реновацией и развитием территорий, чтобы обсудить насущные проблемы и вызовы современных городов, опираясь на самарский контекст.

Ключевые темы форума, которым будут посвящены панельные дискуссии, круглый стол и выступления экспертов: историческое поселение, бесконфликтная реновация, Безымянка, наследие модернизма.

Подробности читайте в прилагаемом пресс-релизе.

Актуальное расписание и состав спикеров можно посмотреть на сайте самарского ВООПИиК https://voopiksamara.ru/new_urbanists