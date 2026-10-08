В Самарской области завершился региональный конкурс «Ученик года – 2026»

С 28 сентября по 2 октября в Центре для одарённых детей состоялся финал регионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций в Самарской области «Ученик года – 2026».

Основная цель конкурса – поддержка обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования в Самарской области, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодёжной политики, общественной деятельности и добровольчества.

В окружном этапе конкурса приняли участие более 480 обучающихся общеобразовательных организаций из 37 муниципальных образований Самарской области. По итогам заочного регионального этапа 45 участников получили возможность представить свои муниципалитеты в очном финале конкурса.

В рамках очного этапа участники прошли конкурсные испытания в семи номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Патриот года» и «Спортсмен года».

Конкурсная программа позволила школьникам представить свои достижения, проявить инициативность, творческий подход, умение работать в команде и продемонстрировать личные качества в соответствии с выбранной номинацией.

«Те эмоции, которые переполняют участников конкурса, те впечатления, которые они получили за эту неделю в Центре для одарённых детей, – всё это, командный дух и сотворчество, действительно даёт стимул двигаться дальше по жизни. Это возможность становиться лучше – лучшим учеником, лучшим волонтёром, лучшим в том деле, которым вы занимаетесь», – поделилась заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Помимо конкурсных испытаний, для участников была организована насыщенная программа: мастер-классы, командообразующие активности, образовательные и культурные мероприятия. Очный этап стал для школьников не только возможностью проявить себя, но и площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и общения со сверстниками из разных уголков региона.

Оценивали выступления участников представители органов власти, научных и спортивных организаций, творческих объединений и центров, общественных организаций. В состав экспертной комиссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с молодёжью и признание в своей профессиональной сфере.

«Когда смотришь на финалистов, понимаешь, что каждый из них действительно уникален. Они вносят свой вклад в развитие школы, города и региона через добрые дела и реализованные проекты, развивают свои таланты в сферах искусства, творчества и спорта и даже уже делают свои первые научные открытия. Желаю каждому никогда не сдаваться, верить в себя и свою мечту и идти к своей цели!» – отметила Председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Анастасия Четверушкина.

По итогам всех конкурсных испытаний обладателем гран-при конкурса стал Ермаченков Артём, обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 148 с углублённым изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалёва В.П.» городского округа Самара.

Победители конкурса смогут представить Самарскую область на финале VI Всероссийского конкурса «Ученик года», который пройдёт с 17 по 20 ноября в Кирове.

Фотоматериалы Самарский Союз Молодежи