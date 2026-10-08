Новый этап после службы: в Самаре помогают ветеранам СВО строить карьеру

Начало октября в Самарском Доме ветеранов ознаменовалось важным событием: 1 октября здесь состоялась специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. Мероприятие стало частью системной работы кадровых центров «Работа России» по социальной и профессиональной реабилитации ветеранов СВО, помогая им вернуться к мирной жизни и найти достойное применение своему опыту.

На площадке собрались представители двух десятков ведущих компаний региона и более 100 ветеранов СВО и членов их семей. Такое количество участников подтверждает высокий интерес обеих сторон: работодатели заинтересованы в надежных и мотивированных сотрудниках, а ветераны – в стабильной работе и возможностях для роста.

Особый интерес среди работодателей вызвали промышленные гиганты. Так, представители завода «Продмаш» пришли на встречу с конкретной целью – найти профессиональных сварщиков для участия в строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Это масштабный инфраструктурный проект, требующий специалистов высокой квалификации, и ветераны СВО с их дисциплиной и ответственностью здесь особенно востребованы.

«Живое общение в разы эффективнее любых онлайн-откликов: оно позволяет сразу увидеть потенциал кандидата и обсудить масштабные задачи, стоящие перед компанией», – подчеркнула директор по персоналу предприятия «Продмаш» Юлия Васильева.

Среди участников были не только те, кто только начинает свой путь после службы, но и опытные специалисты, нацеленные на развитие. Например, ветеран СВО Дмитрий Сартов пришел на ярмарку, чтобы найти место, где его профессиональные запросы будут реализованы в полной мере. По его словам, текущая работа инженера перестала давать возможности для карьерного рывка, и ярмарка вакансий стала отличным способом найти более перспективный вариант.

Такие истории показывают, что ярмарка решает сразу несколько задач: помогает ветеранам найти работу с учетом их запросов, а работодателям – закрыть кадровые потребности проверенными и надежными людьми.

«Никакие технологии не заменят человеческого контакта. Личная встреча – это лучший способ понять, подходят ли друг другу компания и специалист, и превратить поиск работы из формальности в реальный шанс на успех», – отметила заместитель руководителя Кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский Светлана Сафина.

Кадровый центр «Работа России» регулярно организует ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей, помогая ветеранам строить карьеру в мирной жизни.