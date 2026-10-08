В России появится ГТО по управлению дронами

В России вводят новый норматив ГТО — по управлению дронами. Об этом сообщили на презентации проекта в московском здании «Народного фронта».

«Норматив ГТО по управлению дронами уже доступен в шести пилотных регионах», — отметили на презентации. Для продвижения проекта на телеканале ТНТ запустили шоу с ведущим Михаилом Галустяном, где школьники соревнуются с профессиональными пилотами, блогерами и ветеранами СВО.

Кроме того, стартует масштабный проект по подготовке пилотов БПЛА «На высоте!». В рамках проекта в 70 регионах будут оборудованы специализированные классы для обучения работе с БПЛА. К октябрю 2026 года их число должно достигнуть 100. Более 700 образовательных организаций уже получили необходимое оборудование, еще около 200 ожидают поставок. Более половины инструкторов в колледжах — ветераны СВО. Также запланированы всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов: 1000 участников, которые пройдут отбор на симуляторах, смогут побороться за стажировки и работу в ведущих компаниях отрасли, пишет Ура.ру.