Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.
Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 12% самарцев. 59% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 15% опрошенных работают по сменному графику, 14% до сих пор не определились с планами.
Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.
Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.
Время проведения: 7—15 апреля 2024 года