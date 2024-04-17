Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.07
0.48
EUR 99.93
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих самарцев

17 апреля 2024 09:47
135
Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 12% самарцев. 59% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 15% опрошенных работают по сменному графику, 14% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.

Время проведения: 7—15 апреля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре вырос спрос на десерты ручной работы
16 апреля 2024, 13:43
В Самаре вырос спрос на десерты ручной работы
Так, продажи зефира за последние два месяца увеличились в 4 раза,  съедобных букетов — в 7 раз. Общество
354
82% самарецев важно, чтобы женщина работала вне зависимости от ее дохода
16 апреля 2024, 10:40
82% самарецев важно, чтобы женщина работала вне зависимости от ее дохода
Подавляющее число жительниц Самары обращают внимание на доход мужчины, лишь 12% все равно. Общество
229
Каждый третий самарец оценил свою эффективность на работе как максимальную
15 апреля 2024, 13:39
Каждый третий самарец оценил свою эффективность на работе как максимальную
КПД коллег респонденты оценивают в среднем на 75%. Общество
372
В центре внимания
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024  11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
111
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
17 апреля 2024  10:59
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
117
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании.
16 апреля 2024  18:28
Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»
612
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
16 апреля 2024  13:14
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
309
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
16 апреля 2024  13:06
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
309
Весь список