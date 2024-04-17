Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 12% самарцев. 59% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 15% опрошенных работают по сменному графику, 14% до сих пор не определились с планами.



Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.



Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.



Время проведения: 7—15 апреля 2024 года