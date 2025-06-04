Природоохранная прокуратура проводит проверку ситуации на реке Свинуха в Волжском районе

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Отобраны пробы воды на содержание 12 показателей. По результатам выявлено крайне малое количество кислорода в воде, наличие аммонийного азота, который появляется на фоне бактериального разложения органики, а также наличие нефтепродуктов.



Природоохранная прокуратура проводит проверку по данному факту. Росрыболовство проводит исследования погибшей рыбы и рассчитывает ущерб.



3 июня в результате совместного обследования Федерального агентства по рыболовству, Приволжского УГМС и администрации Волжского района на поверхности акватории зафиксированы пятна нефтепродуктов и замор рыбы, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Фото: пресс-служба минприроды Самарской области