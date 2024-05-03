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Премии за достижение целей на работе оказались самыми важными бонусами для россиян

3 мая 2024 15:15
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премии за достижение целей на работе оказались самыми важными бонусами для россиян

Авито Работа провела опрос более 6 000 работающих россиян, чтобы узнать, какие бонусы и льготы есть у работодателей и какие из них наиболее важны для самих сотрудников. Аналитики выяснили, что самыми важными бонусами среди российских работников оказались премии за достижение целей или продаж (40%) и за выслугу лет (40%). 

Помимо премий, работающим россиянам также важны наличие в компании бесплатного медицинского страхования и ДМС (38%), дополнительные выходные или отпускные дни (34%), гибкий график работы или возможность работать из дома (30%). Гибкий график особенно важен для молодежи возраста 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (32%). 

29% респондентов также хотели бы иметь возможность пройти обучение за счет компании, а 24% — не отказались бы от корпоративного транспорта. Для 23% россиян важна компенсация работодателем питания. Оплату проживания и/или переезда и бесплатные чай, кофе и снеки в офисе в качестве важных бонусов назвали соответственно 16% опрошенных россиян. 15% российских сотрудников  хотели бы иметь корпоративные скидки на услуги или продукты компании, 13% — важно, чтобы работодатель организовывал праздники и подарки для их детей.

Каждому десятому россиянину хотелось бы иметь скидки на абонемент в спортзал или иметь возможность заниматься спортом на работе (11%), а также получить компенсацию расходов на обустройство рабочего места (10%). 8% респондентов важно иметь развлечения на рабочем месте — например, массажные кресла или комнаты отдыха. 

7% россиян хотели бы получать от работодателя компенсацию услуг психологов, юристов или других специалистов, 5% — предпочли бы иметь корпоративные подписки на различные онлайн-сервисы. 4% опрошенных назвали в качестве желаемых преимуществ реферальные программы, а 2% — мерч компании и возможность приводить домашних питомцев в офис. 

Теги: Опрос

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