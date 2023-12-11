Премии по итогам года ожидают 38% самарцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в ПФО
Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в ПФО
Житель Отрадного обокрал работодателя
Житель Отрадного обокрал работодателя
Самарская область вошла в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»
Самарская область вошла в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
В Самаре прошёл товарищеский футбольный матч между молодогвардейцами и особенными спортсменами
В Самаре прошёл товарищеский футбольный матч между молодогвардейцами и особенными спортсменами
В новогодние праздники более четверти самарцев возьмут подработку
В новогодние праздники более четверти самарцев возьмут подработку
Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось
Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Премии по итогам года ожидают 38% самарцев

11 декабря 2023 10:30
106
Премии по итогам года ожидают 38% самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители компаний и трудоустроенные граждане из города.

Премии по итогам года выплатят 45% работодателей Самары: 25% будут премировать весь штат, 20% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно.

38% горожан ожидают премий по результатам года.  Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (17%). У 12% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 10% хотят потратить деньги на путешествие. По 8% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

Время проведения: 27 ноября — 7 декабря 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы на новогодние подарки готовы потратить 13500 рублей
10 декабря 2023, 11:27
Самарцы на новогодние подарки готовы потратить 13500 рублей
Дарить новогодние подарки россияне будут чаще, чем в прошлом году, и бюджеты на них растут. Общество
457
Личные итоги года будет подводить каждый второй самарец
08 декабря 2023, 09:52
Личные итоги года будет подводить каждый второй самарец
Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Общество
357
Самарцы назвали самые желанные новогодние подарки на работе
08 декабря 2023, 09:09
Самарцы назвали самые желанные новогодние подарки на работе
87% работодателей дарят подарки детям сотрудников. Общество
402
В центре внимания
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
107
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
632
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
721
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
560
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
793
Весь список