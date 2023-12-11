Премии по итогам года ожидают 38% самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители компаний и трудоустроенные граждане из города.

Премии по итогам года выплатят 45% работодателей Самары: 25% будут премировать весь штат, 20% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно.



38% горожан ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.



Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (17%). У 12% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 10% хотят потратить деньги на путешествие. По 8% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.



Время проведения: 27 ноября — 7 декабря 2023 года