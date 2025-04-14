Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области

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В минувшие выходные на территории южных районов Самарской области открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь – на селезней уток, гусей и казарок. С целью предотвращения правонарушений на территории всех охотничьих угодий региона прошли рейды, в которых принимали участие сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы. Силовую поддержку оперативно-профилактических мероприятий осуществляли бойцы ОМОН, кроме того, задействовались специалисты по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности вместе с представителями комитета охоты и рыболовства Самарской области только за первые выходные сотрудники Росгвардии проверили более 180 охотников. Основной целью оперативно-профилактических мероприятий было предупредить чрезвычайные происшествия с применением оружия.

В ходе рейдов сотрудники Росгвардии напоминали охотникам правила безопасного обращения с оружием, об ответственности за ношение оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, и за отказ от медосвидетельствования.

В общей сложности выявлено 13 правонарушений, две единицы оружия изъято. Все правонарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

19 апреля сезон охоты стартует в северной группе районов. Аналогичные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.