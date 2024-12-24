Праздничное настроение уже ощущают 35% самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Новогоднее настроение уже есть у 35% самарцев. Еще 8% имитируют его ради близких: «Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят миры». 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения: «Пока не хватает времени на это».



Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового год уже появилось. В предвкушении праздника уже пребывает и каждый третий горожанин до 35 лет: «Новый год — это всегда новые возможности!»

Время проведения: 20—23 декабря 2024 года