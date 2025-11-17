Правительство России разрешило тестировать беспилотные грузовики без людей в салоне

139

Правительство России утвердило постановление о продлении экспериментального правового режима для беспилотных грузовиков до 2028 года, сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Его расширят на новые регионы: Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это связано с запуском движения по трассе М-12, которая теперь тянется до Екатеринбурга.

Документ вводит два типа высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС):

Первая категория: грузовики, которые ранее могли работать только с испытателем на месте водителя. Теперь инженер может находиться на пассажирском сиденье

Вторая категория: более продвинутые машины, способные ездить без человека в кабине при удалённой маршрутизации. Их появление на дорогах ожидается в 2026 году

Автономные грузовики должны уметь выполнять «манёвр минимального риска», то есть алгоритм действий, который позволяет безопасно остановиться при критическом сбое, учитывая в том числе машины, двигающиеся сзади.

Также вводится обязательная отчётность: владельцы ВАТС будут дважды в год отправлять в правительство данные о количестве ДТП и случаях, когда испытателю пришлось перехватить управление.

К испытателям впервые вводят требование об отсутствии судимости. К завершению «пилота» грузовики первой категории должны пройти суммарно не менее 17,6 млн км, а второй — 100 тыс. км.

Фото: pxhere.com