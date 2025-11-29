Я нашел ошибку
практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы
Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы
Самарская областная детская библиотека проведет Областной форум «Флагман чтения»
Самарская областная детская библиотека проведет Областной форум «Флагман чтения»
В Красноармейском районе школьникам рассказали о службе в органах внутренних дел
В Красноармейском районе школьникам рассказали о службе в органах внутренних дел
В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали 60 человек
В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали 60 человек
россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
В Самаре в Октябрьском районе водитель сбил 20-летнюю девушку
В Самаре в Октябрьском районе водитель сбил 20-летнюю девушку
В Госдуме рассказали об изменениях в миграционной политике в декабре
В Госдуме рассказали об изменениях в миграционной политике в декабре
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году

практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году

Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Работа, практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году: 11% уже выбрали направление, а 38% пока изучают варианты. Чаще других такой способ совместить дела с отдыхом рассматривают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (62%) и от 25 до 34 лет (53%). Среди профессий в лидерах сотрудники маркетинга и PR (73%), топ-менеджеры (68%), дизайнеры и проектировщики (66%), специалисты службы поддержки (65%) и ИТ-специалисты (64%).

Самым желанным направлением для такой поездки опрошенные называли южные регионы: 45% хотели бы поехать в Сочи, Краснодар, Крым и другие направления этой части страны, 17% привлекает Кавказ, 13% — Сибирь и Дальний Восток, 12% — Центральная Россия, 6% — северные регионы.

Если говорить о представлениях россиян об идеальном формате совмещения работы и отдыха, 39% хотели бы трудиться с видом на море (42% среди женщин, 35% у мужчин), 31% выбрали бы маленький город с уютными кафе, по 29% опрошенных предпочли бы дом в горах с камином или в деревню с чистым воздухом.

По данным Авито Работы, осенью 2025 года соискательская активность на вакансиях с возможностью работать удаленно выросла на 55% год к году. Особенно заметно это в профессиях, которые традиционно легче всего “перенести” в онлайн: логисты показали рост откликов на 116%, маркетологи — на 107%, SMM-специалисты — на 79%.

Большинство (53%) планирует провести в поездке несколько недель, 23% — отправиться в короткое путешествие до недели, 16% — на один-два месяца, а 8% — на весь холодный сезон. «Зимовки» популярнее всего среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет (11%).

Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников
28 ноября 2025, 10:58
Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников
В целом работодатели Самарской области и России стали строже относиться к вопросам хранения персональных данных. Так, за последний год 33% компаний усилили... Общество
839
Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей
28 ноября 2025, 10:50
Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей
13% работающих мам очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. Общество
853
43% экономически активных самарцев полностью игнорируют телевизор
27 ноября 2025, 10:00
43% экономически активных самарцев полностью игнорируют телевизор
Женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы и телесериалы. Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами и... Общество
1019
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1001
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
930
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
937
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2411
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1159
