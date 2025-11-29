Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Работа, практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году: 11% уже выбрали направление, а 38% пока изучают варианты. Чаще других такой способ совместить дела с отдыхом рассматривают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (62%) и от 25 до 34 лет (53%). Среди профессий в лидерах сотрудники маркетинга и PR (73%), топ-менеджеры (68%), дизайнеры и проектировщики (66%), специалисты службы поддержки (65%) и ИТ-специалисты (64%).

Самым желанным направлением для такой поездки опрошенные называли южные регионы: 45% хотели бы поехать в Сочи, Краснодар, Крым и другие направления этой части страны, 17% привлекает Кавказ, 13% — Сибирь и Дальний Восток, 12% — Центральная Россия, 6% — северные регионы.

Если говорить о представлениях россиян об идеальном формате совмещения работы и отдыха, 39% хотели бы трудиться с видом на море (42% среди женщин, 35% у мужчин), 31% выбрали бы маленький город с уютными кафе, по 29% опрошенных предпочли бы дом в горах с камином или в деревню с чистым воздухом.

По данным Авито Работы, осенью 2025 года соискательская активность на вакансиях с возможностью работать удаленно выросла на 55% год к году. Особенно заметно это в профессиях, которые традиционно легче всего “перенести” в онлайн: логисты показали рост откликов на 116%, маркетологи — на 107%, SMM-специалисты — на 79%.

Большинство (53%) планирует провести в поездке несколько недель, 23% — отправиться в короткое путешествие до недели, 16% — на один-два месяца, а 8% — на весь холодный сезон. «Зимовки» популярнее всего среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет (11%).