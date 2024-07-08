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Повышения зарплаты в течение последнего года просили 43% работающих самарцев

8 июля 2024 09:34
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Повышения зарплаты в течение последнего года просили 43% работающих самарцев

Те, кто просит у работодателя прибавки, не называя конкретной суммы, чаще остаются без повышения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из города, имеющие постоянную работу на протяжении года и более.

Повышения зарплаты в течение последнего года просили 43% работающих самарцев. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин. Переговоры о повышении зарплаты чаще вели работающие от 25 до 34 лет (47%). Сотрудники со средним специальным образованием обращались за прибавкой чаще специалистов, закончивших вузы (46 и 39%).

Средняя величина желанной прибавки к зарплате — 20%. Средний размер реальной прибавки составил 15%, а четырем из десяти просивших отказали в повышении зарплаты.

Вести переговоры о прибавке, не называя конкретной суммы, — плохая стратегия! 56% из тех, кто не назвал точной суммы, остались на той же зарплате, а, к примеру, среди тех, кто попросил увеличить зарплату на четверть, остался без повышения только 29%.
 

Время проведения: 16 июня — 4 июля 2024 года

Теги: Опрос

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