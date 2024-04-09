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Половина самарцев тратят на дополнительное образование детей более 10 тыс. рублей ежемесячно

9 апреля 2024 13:05
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Половина самарцев тратят на дополнительное образование детей более 10 тыс. рублей ежемесячно

Родители понимают, что для поступления в вуз и просто гармоничного развития ребенку необходимо дополнительное образование, которое зачастую предполагает финансовые вложения. На репетиторов и занятия сверх школьной программы для своих детей 25% респондентов тратят до 5 тыс. рублей в месяц, 27% — от 5 до 10 тыс. рублей, 48% — свыше 10 тыс.  рублей ежемесячно, следует из совместного опроса* СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Skillfactory.    

Траты на дополнительное образование, как правило, финансируются из текущих доходов. К самым затратным статьям расходов на дополнительное образование детей опрашиваемые отнесли репетиторов и занятия для углубленного изучения любимых предметов (38%), музыкальную и художественную школы (18%), школы раннего развития и другие занятия для детей, например, с логопедами и психологами (15%), различные курсы и кружки, например, по программированию и робототехнике (11%). 

«По нашим наблюдениям, родители все чаще выбирают для своего ребенка IT-курсы — сейчас это востребованное направление дополнительного образования, поскольку дети могут получить знания и навыки, полезные для будущей работы по популярной и престижной специальности. Кроме того, удаленный формат обучения дает возможность заниматься в любое время и из любого места, не мешая основному образовательному процессу в школе.

Дополнительное образование в данной области может быть не слишком затратным для родителей. Например, государством проводится политика поддержки развития IT-сферы и ее доступности, в том числе для детей и подростков. В 2022 году была запущена программа «Код будущего», где школьники старших классов, студенты техникумов и колледжей могут бесплатно изучать языки программирования и digital-направления», — поделился Егор Сорокин, управляющий директор Skillfactory.

При этом, если дополнительные кружки, как правило, финансируются из текущих доходов, то о высшем образовании и стартовом капитале для самостоятельной жизни ребенка родители начинают думать заранее и заблаговременно формируют сбережения на эти цели. Так, 29% опрошенных родителей уже откладывают деньги на высшее образование своих детей и еще 27% планируют это делать в ближайшее время. Среди других распространенных целей накоплений для детей – квартира (18%), машина (12%) и стартовый капитал, который ребенок сможет использовать по своему усмотрению (18%).

 

 

Теги: Опрос

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