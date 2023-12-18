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Половина россиян смотрит видеообзоры при онлайн-шопинге

18 декабря 2023 13:19
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половина россиян смотрит видеообзоры при онлайн-шопинге

Формат коротких роликов незаметно стал одним из популярных видов контента в медиа и занял второе место, сразу после социальных сетей. Люди тратят на просмотр коротких роликов в среднем 84 минуты в день, а делятся ими на 52% чаще, чем постами в соцмедиа.

Аналитический центр Авито опросил 10 000 человек по всей стране и выяснил, могут ли видеоролики повлиять на решения о покупках. Судя по результатам опроса, почти половина респондентов (45%) просматривают видеообзоры, 63% читают характеристики от производителя, а 76% знакомятся с отзывами других пользователей. Видеоролики чаще смотрят мужчины, однако женщины чаще принимают решение благодаря им. Наиболее полезен видеоформат для покупок в сферах электроники (86%), автомобилей (85%) и недвижимости (82%). 

Формат видео наиболее популярен в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках: больше половины опрошенных из этих городов отметили, что часто просматривают ролики, чтобы принять финальное решение о покупке.

В основном, россияне обращаются к видеообзорам, чтобы узнать, как пользоваться товаром, оценить его качество, уточнить ключевые характеристики и узнать мнение покупателей о продукте.

Как покупают россияне и россиянки

По результатам опроса, мужчины смотрят видеообзоры чаще, тем не менее для женщин они  полезнее на 11%.

Покупая одежду, обувь и аксессуары, женщины как правило обращаются к видеообзорам от пользователей, а мужчины — к видеообзорам от продавцов (24% против 22%). Аналогичная ситуация с аксессуарами и украшениями (13% к 11%), а также с товарами для красоты и здоровья: 13% мужчин просматривают видео от продавцов, среди женщин таких оказалось всего 9%.

«Просмотр видео перед покупкой — это привычный и понятный способ тщательнее ознакомиться с желаемым товаром. За последний год на Авито было порядка 90 млн объявлений с видео, наиболее востребован этот инструмент в категориях товаров, недвижимости и авто. Продавцы получают на 10% больше звонков и сообщений, если в объявлении есть видео, а также на 15% больше заказов с доставкой, а это значит процент успешных сделок и скорость продажи увеличивается», —  дополняет Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей Авито.

 

Теги: Опрос

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