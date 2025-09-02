Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников

119

«Лаборатория Касперского» совместно с Почтой Mail и Hi-Tech Mail провели исследование*, чтобы выяснить, как россияне оценивают свой уровень цифровой грамотности, когда речь идёт о разоблачении злоумышленников. Половина опрошенных (49%), по их словам, умеют распознавать фишинговые и скам-сообщения, хотя часть из них допускает, что иногда могут ошибаться. В то же время 24% отметили, что способны обнаруживать мошенничество лишь в очевидных случаях. Ещё 23% признались — они слабо разбираются в подобных вопросах безопасности, но стараются быть осторожными. Эксперты отмечают: сегодня атакующие реализуют сложные схемы, выявить которые зачастую можно только с помощью защитных технологий.

Как противостоят фишингу и скаму в электронной почте. Чтобы обезопасить себя, 27% опрошенных россиян не переходят по ссылкам и не открывают вложения из сомнительных писем. Критически оценивают входящие сообщения 15%, проверяют адрес отправителя — 10%. Каждый десятый установил на ПК или смартфон специальную защитную программу, которая помогает распознавать фишинг. Ещё 9% настроили двухфакторную аутентификацию, чтобы усилить безопасность своих аккаунтов.

Некоторые респонденты проверяют ссылку перед переходом на сайт, например наводят на неё курсор, чтобы убедиться, что высветится такой же адрес. Часть опрошенных проверяют название домена в адресной строке, а также обращаются к отправителю письма по другим каналам связи — таким образом они проверяют, что сообщение действительно пришло от него.

«Повышать цифровую грамотность и знать основные паттерны поведения злоумышленников — крайне важно. Однако для эффективной защиты от современных почтовых кибергуроз этого может оказаться недостаточно. Например, недавно мы видели довольно убедительные фишинговые рассылки, в которых злоумышленники отправляли сотрудникам организаций персонализированные сообщения под видом инструкций от отдела кадров. Их особенность в том, что мошенники индивидуализировали не только тексты сообщений, но и вложения — так они пытались усыпить бдительность потенциальных жертв, — комментирует Роман Деденок, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности. — В таких условиях крайне важно применять продвинутые технические средства защиты — это могут быть технологии, реализованные почтовым сервисом, или специальные программы, которые помогут обезопасить корпоративных и частных пользователей от фишинга, скама и вредоносных программ».

«Со стороны сервиса мы стараемся максимально обезопасить пользователей от потенциальных киберугроз: детектируем спам и фишинг моделями машинного обучения, ставим современные антиспам-фильтры, а также предупреждаем пользователей о потенциальных рисках. Однако каждый день нужно оставаться внимательными ко всем входящим сообщениям и совершенствовать свои навыки, чтобы противостоять социальной инженерии. Этот вид фишинга и скама сейчас актуален, как никогда и, к сожалению, ему противостоять довольно тяжело, так как в таких случаях именно человек может либо отразить атаку, либо попасться на уловки злоумышленников», — комментирует Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализа Почты Mail.