Каждый пятый самарец ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками

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С ежедневными звонками телефонных мошенников сталкивается практически каждый пятый экономически активный горожанин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

22% самарцев сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 27% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 18% опрошенных, несколько раз в год — 16%. Еще 8% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 5% мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.



16% горожан причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 10% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 6% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.



Респонденты до 34 лет и со звонками сталкиваются чаще тех, кто старше (каждый второй — ежедневно или несколько раз в неделю), и на уловки мошенников попадаются (19%).



Больше всего же подпольные кол-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, и обкрадывают их чаще.