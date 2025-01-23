14% самарцев попадались на уловки телефонных мошенников

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 16% жителей Самары рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же горожан принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев респондентов следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.



14% горожан приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 10% — однократно, 4% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (20%).



Время проведения: 18—21 января 2025 года