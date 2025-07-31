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Мошенники имитируют сервисы для организации путешествий

31 июля 2025 12:11
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мошенники имитируют сервисы для организации путешествий

Почти половина россиян не проверяют безопасность и подлинность сайтов, на которых покупают билеты, туры или бронируют жилье: 10% никогда этого не делают, а 33% — лишь иногда, следует из исследования «Лаборатории Касперского», с которыми 31 июля ознакомились «Известия».

Подавляющее большинство опрошенных россиян пользуются онлайн-сервисами при планировании путешествия. Билеты на транспорт чаще всего ищут на сайтах-агрегаторах и страницах перевозчиков (по 46%), а также на сайтах турагентств (24%). По-прежнему немало и тех, кто предпочитает приобретать билеты офлайн: в офисах турагентств (25%) и перевозчиков (20%).

Для поиска и бронирования жилья россияне чаще всего используют специализированные сервисы для онлайн-бронирования (46%), а также сайты отелей (36%). Примерно каждый десятый пользователь ищет подходящие варианты в соцсетях и мессенджерах (12%). К услугам турагентств через сайт или офис обращаются 45%.

«Злоумышленники часто имитируют популярные сервисы, делая ставку на невнимательность пользователей, и через них крадут деньги и личные данные. Поэтому важно убедиться в подлинности ресурса: внимательно проверить URL, изучить отзывы пользователей», — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.

Важнее всего в путешествии для большинства россиян стоимость путешествия — 73%. Среди других значимых факторов — климат и погода (65%), природа (60%), культура и достопримечательности (54%), а также личная безопасность (52%). Почти половина респондентов предпочитают путешествовать на самолете (48%), второй по популярности вид транспорта — поезд (27%).

Популярнее всего среди российских туристов внутренние направления. В числе тех, кто планирует отправиться куда-то в ближайший год, более половины собираются путешествовать только по России (57%). Что касается тех россиян, которые собираются поехать за границу, треть из них (33%) указали в качестве планируемого направления страны Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Израиль), а абсолютным лидером среди стран является Турция — ее выбрали 26% планирующих зарубежное путешествие. При разработке своих схем мошенники учитывают, какие направления наиболее популярны у туристов, отмечают эксперты компании.

«Мошенники активно используют тему путешествий в своих схемах. Изучая привычки туристов и популярные направления, они создают максимально убедительные сценарии атак. Например, фишинговые рассылки с «горящими» путевками по выгодным ценам для семей с детьми могут выглядеть как реальные предложения. Большинство таких схем основано на методах социальной инженерии: пользователь может случайно попасть на поддельный сайт, имитирующий популярный сервис бронирования, и в итоге потерять деньги или скомпрометировать личные данные», — отметила эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, предупредила она, важно сохранять бдительность, критически относиться к слишком заманчивым предложениям, не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и использовать комплексные средства защиты, которые не дадут перейти по фишинговой или спам-ссылке.

 

Теги: Мошенники Опрос

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