Половина родителей проверяет гаджеты своих детей

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Девять из десяти родителей опасаются за цифровую безопасность своих детей, и каждый второй опрошенный родитель проверяет содержимое детских смартфонов. Цифровыми инструментами родительского контроля пользуются лишь 29% родителей — таковы результаты всероссийского опроса МТС Медиа ко Дню защиты детей.

Согласно данным МТС Медиа, больше всего родителей беспокоят такие угрозы для детей в сети, как вовлечение в секты и опасные группы (45% опрошенных), вовлечение в правонарушения (43%), контент для взрослых (30%), неконтролируемое время за гаджетами (26%) и реклама не по возрасту (24%).

К вопросу защиты детей в онлайне родители подходят по-разному. Разговаривают с детьми о безопасности и рисках в интернете около половины опрошенных (52%), 42% лично проверяют смартфон ребенка, около трети устанавливают специальные приложения для родительского контроля (29%), четверть родителей ограничивают список приложений на устройстве (26%) и только каждый пятый устанавливает специальный детский профиль для смартфона и основных приложений на нем (19%). При этом 14% разрешают пользоваться гаджетами только в своем присутствии, а 6% — не вводят никаких ограничений.

Родительское беспокойство за безопасность детей в интернете достигает пика в возрасте 7–9 лет — это возраст входа в школу и первая ограниченная самостоятельность. В этом случае родители переходят от пассивного контроля за детским медиапотреблением к активным мерам: техническим ограничениям и проверкам гаджетов. По мере взросления уровень контроля снижается.

Эксперты МТС Медиа отмечают, что востребованность детских сервисов для детской аудитории на платформах холдинга — KION, МТС Музыка и Строки — продолжает расти. Так, время смотрения детско-семейного контента на KION в январе-мае 2025 года выросло на 18% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее востребованные жанры — комедия, приключения, детектив. Среди семейных полнометражных картин наибольшим спросом пользовались «Летучий корабль», «Непослушники», «Домовенок Кузя», «Обе две». Также заметен большой спрос на мультсериалы, самыми популярными стали «Три кота», «Маша и медведь», «Леди Баг и Супер-Кот».