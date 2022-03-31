Похвала стимулирует работать лучше каждого третьего самарца, а критика — лишь каждого двадцатого

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И похвала, и критика все реже стимулируют сотрудников в Самаре лучше работать. Почти каждый второй самарец признается, что старается не ради благодарности и не в ответ на критические замечания, а в целях самосовершенствования, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Критика — плохой помощник в мотивации сотрудников: объективные замечания со стороны руководства стимулируют работать лучше лишь 1 из 20 опрошенных в Самаре (5%). Каждого третьего (33%) мотивирует похвала со стороны начальника и благодарность за достигнутые результаты. Почти каждый второй самарец (48%), чтобы работать лучше, не нуждается ни в похвале, ни в критике, и свои достижения называет результатом самосовершенствования. При этом, по мнению опрошенных, важно, чтобы работодатель доказывал свое уважение к работникам не только словами, но и конкретными делами — достойной зарплатой, премиями, компенсационным пакетом.



Критика более эффективна в отношении молодежи до 24 лет (на нее положительно реагируют 12%), а похвала чаще мотивирует респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (по 41%). Женщины более чувствительны к словам благодарности, чем мужчины (37% против 32%). Процесс самосовершенствования особенно важен для горожан старше 45 лет (56%).



Время проведения: 1 февраля — 29 марта 2022 года