Поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему жителю Самары

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5% работающих горожан намеренно отдыхают врозь со вторыми половинами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

В этом году 50% жителей Самары уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 3 из 10 опрошенных (33%) из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 5% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались».



Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время со вторыми половинами. Среди горожан моложе 34 лет таких 64%, а среди опрошенных старше 45 лет — 50%.



Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 56 и 40% соответственно.



Время проведения: 10—19 августа 2024 года.

Фото: freepik.com