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Подать заявление на сохранение прожиточного минимума при исполнительном производстве можно на Госуслугах

3 августа 2022 13:18
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Подать заявление на сохранение прожиточного минимума при исполнительном производстве можно на Госуслугах

Заявление о сохранении прожиточного минимума в случае исполнительного производства теперь можно подать через Госуслуги. Услуга стала доступна благодаря развитию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Прожиточный минимум — минимальный необходимый для обеспечения жизнедеятельности доход гражданина. Величину прожиточного минимума устанавливает Правительство РФ для всей страны и правительство субъекта РФ для населения этого субъекта. Если размер прожиточного минимума региона отличается от установленного по всей стране, то пристав сохраняет наибольшую величину. Указанная сумма списанию не подлежит.

Как было

Подать заявление о сохранении прожиточного минимума можно было только при личном визите в отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо по почте.

Как сейчас

Граждане могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума через Госуслуги. Если есть иждивенцы, должнику нужно обратиться в суд для увеличения размера защищенной суммы. Решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы нужно приложить к заявлению.

Как подать заявление

1.    Воспользуйтесь услугой по подаче ходатайств в ФССП, выберите пункт «Сохранить прожиточный минимум».

2.    Укажите номер исполнительного производства, реквизиты банковского счета, где необходимо сохранить деньги.

3.    Укажите источник дохода, например, работодателя или пенсионный фонд, приложите документы, подтверждающие получение дохода.

4.    При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению.

5.    Заявление уйдет в службу судебных приставов и будет рассмотрено в течение 17 рабочих дней.

Также на Госуслугах можно обратиться к роботу Максу, написав в поле поиска «прожиточный минимум», — робот Макс сразу предложит заполнить заявление.

Прожиточный минимум не сохраняется при взыскании денег по следующим долгам:

  • Алименты;
  • Возмещение вреда здоровью;
  • Компенсация за смерть кормильца;
  • Возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Подробнее о сервисе – на странице Госуслуг.

Теги: Акценты

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