Почти у каждого четвертого самарца годовая премия уйдет на выплату долгов и кредитов

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Смена приоритетов: в этом году самарцы «триадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов.

Почти каждый четвертый житель Самары (21%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Напротив, 11% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия потратятся 7% опрошенных, а на семью – 12% респондентов из города. Еще 10% планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 5% самарцев. 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. 3% опрошенных пустят деньги на свое обучение, а 4% на себя лично. Покупку гаджета запланировали 1%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — еще по 2%. Другие планы на премию у 4% самарцев: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. Затруднились ответить 12% опрошенных.



Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Самары чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин, сообщает superjob.ru.