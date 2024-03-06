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Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым

6 марта 2024 10:50
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Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым

Больше половины жителей страны - 52% - оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное. Четверть опрошенных (25%) назвали его хорошим, а 22% — плохим. 29% считают, что придерживаются ЗОЖ, а 56% россиян заявили о своем желании сделать свой образ жизни более здоровым. 
Такие данные опубликовало социологическое агентство «Вебер»  - совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В исследовании приняли участие 1300 россиян старше 18 лет.
По данным, опубликованным «Вебером», среди самых частых причин, которые препятствуют ЗОЖ, люди называли отсутствие денег (50%), отсутствие подходящих условий (31%), недостаток времени (28%), лень (24%).
Для россиян ЗОЖ состоит из трех ключевых компонентов: физических нагрузок и спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек. Большинство жителей страны поддерживают свое здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и активностью (57%), соблюдением режима дня, который включает восьмичасовой сон (42%), а также правильным питанием или соблюдением диеты (39%). Кстати, 41% отметили, что в основном успевают полноценно выспаться и отдохнуть после рабочего дня, а 24% это пока не удается.
Говоря о своих вредных привычках, 72% признались, что употребляют алкоголь, из них 40% делают это раз в месяц и чаще, 32% — несколько раз в год или реже. 47% россиян не курят, при этом признались в курении 25%. 28% из тех, кто ранее курил, смогли окончательно побороть эту вредную привычку.
Опрошенные говорят, что побудить в них желание отказаться от вредных привычек могут проблемы со здоровьем и забота о нем, осознанность и сила воли, а также благополучная обстановка и отсутствие стресса.
 

Теги: Опрос

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