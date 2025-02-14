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Почти половина самарцев знает о служебных романах коллег, а треть признались в собственном

14 февраля 2025 09:20
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Почти половина самарцев знает о служебных романах коллег, а треть признались в собственном

32% респондентов Самарской области признались, что у них случался роман с коллегой, а 46% знают об отношениях между другими сотрудниками. Это в рамках опроса соискателей накануне Дня всех влюбленных выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России. Опрос проводился с 01 по 07 февраля 2025 года, участие приняли 3 502 человека.
 

Каждый второй руководитель заводит служебный роман
 

Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (53%), работники сферы туризма и ресторанов (42%), а также менеджеры по продажам (41%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 21%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 28%, а среди мужчин – 34%. В региональном разрезе наиболее склонными к близким отношениям с коллегами оказались жители Санкт-Петербурга (служебный роман был у 42% опрошенных), а также Новосибирской (40%) и Ростовской областей (39%). В Самарской области в служебном романе признались почти треть респондентов – 32% (26% в целом по ПФО).
 

55% опрошенных ПФО из тех, у кого был роман на работе, поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 41% - несколько раз. Доля тех, у кого было несколько служебных романов, наиболее высока среди высшего и среднего менеджмента (57%), ИТ-специалистов и работников транспортно-логистической сферы (по 53%).
 

Почти половина самарцев знает о романах коллег
 

О романах между кем-то из коллег осведомлены 46% опрошенных из Самарской области, причем в 6% случаев это отношения между руководителем и подчинённым. Четверть уверены, что в их компании ничего подобного не происходило, а 29% говорят, что просто ничего об этом не знают.
 

35% опрошенных самарцев отмечают, что руководство их компании в целом нейтрально относится к возникновению «неуставных отношений» между сотрудниками. В 8% случаев топ-менеджмент позитивно оценивает такую связь и лишь в 3% негативно. Другие 54% затруднились ответить.
 

Плюсы и минусы романов с коллегой
 

Больше половины – 63% опрошенных из Самарской области – считают, что у романов между коллегами нет никаких плюсов. Среди остальных 21% отмечают, что в такой паре всегда есть общие темы для разговора, 13% - что можно проводить вместе больше времени, еще 13% - что в таких парах меньше поводов для ревности. Еще 10% опрошенных уверены, что такие отношения помогают построить карьеру.
 

В то же время в отсутствии недостатков у служебных романов не сомневаются только 17% самарцев. 41% считают, что столь тесные отношения на работе являются поводом для сплетен. 40% уверены, что это мешает строить карьеру. 30% опрошенных добавляют, что в таких отношениях люди быстро устают друг от друга. А для 10% служебные романы плохи тем, что дают больше поводов для ревности.
 

Иначе самарцы расценивают романы между людьми одной профессии, которые трудоустроены в разных компаниях.  Лишь треть не видит преимуществ в таких отношениях. Почти половина (49%) называет главным плюсом наличие общих тем для разговора. 32% считают, что это помогает в профессиональном развитии, а 14% уверены, что такие отношения более крепкие. Особенно позитивно к романам с людьми своей профессии относятся респонденты из сферы искусства и медиа (81% видят в этом плюсы), маркетологи (79%) и ИТ-специалисты (76%).
 

49% самарцев уверены, что у романов между людьми одной профессии вообще нет никаких минусов. Четверть считает недостатком то, что даже в нерабочее время в такой паре приходится обсуждать профессиональные темы. 16% полагают, что такие отношения будут мешать профессиональному развитию, а 11% добавляют, что подобные романы обычно менее крепкие.

 

Теги: Опрос

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