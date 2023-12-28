Почти половина самарцев украшает не только елку, но и весь дом к Новому году

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Около 46% жителей Самары создают максимально праздничную атмосферу в доме перед новогодними праздниками. Они наряжают елку, развешивают гирлянды, украшают дом различными композициями. Такие данные получены в ходе опроса «АльфаСтрахование».

Еще 31,5% участников исследования ограничиваются только тем, что наряжают елку. При этом каждый второй опрошенный покупает срубленное дерево или букет из веток, а другая половина ставит искусственную ель, не желая вредить природе.

17% опрошенных не могут выделить время на украшение жилья из-за большой нагрузки на работе. Еще 5,5% самарцев не тратятся на подобные атрибуты праздника ни в этом году, ни вообще.

При покупке новогодней атрибутики 41,8% респондентов тратят на гирлянды, игрушки, елку, новогодние композиции от 5 до 10 тыс. руб. 29,3% самарцев закладывают на эти цели от 10 до 15 тыс. руб. 13,6% готовы потратить от 15 до 20 тыс. руб., 6,4% – от 20 до 25 тыс. руб. Еще 5% закупают атрибутику на сумму от 25 до 50 тыс. руб., и 3,9% – до 100 тыс. руб.

Около 27% респондентов называют самой дорогой статьей новогодних расходов фейерверки. А 24,5% считают, что они могут вызвать пожар. Каждый третий участник опроса осознает, что причиной пожара в новогодние праздники могут стать бенгальские огни. Еще 33,8% выступают против традиции сжигать бумажки с желаниями. При этом застраховать себя от этого последствия празднования готовы всего 10,6% опрошенных.

Участие в опросе приняли 1203 человека.