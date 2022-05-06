почти половина самарцев ходят в походы не реже раза в год

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Большинство жителей Самары хотя бы иногда ходят в походы, а треть еще и старается взять с собой как можно больше друзей, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. В основном респонденты путешествуют с палатками и рюкзаками в пределах своей области и тратят на походы до 20 тыс. рублей.

Треть жителей Самары (30%) утверждают, что ходят в походы каждый сезон (в теплое время года, преимущественно с мая по сентябрь), а 12% — даже по нескольку раз за сезон. Еще 24% отправляются в такие путешествия изредка. Никогда не ходили в походы и не собираются этого делать только 1% респондентов.

Чаще всего самарцы обходят с рюкзаком за плечами окрестности своего города или области (так поступают по 29% опрошенных). Каждый четвертый уверяет, что ходит в походы по всей России. Треть самарцев обычно отправляются в походы на 4-5 дней, почти столько же — на 2-3 дня, а четверть — на один день без ночевки. Переселиться в палатку на неделю и больше готовы 8% респондентов.

Самые популярные у самарцев походы — пешие, их предпочитают 37% опрошенных. 32% респондентов любят сплавляться по рекам, а 12% выбирают более комфортные путешествия на машине с палаткой.

Главное для жителей Самары — не способ передвижения, а хорошая компания. Почти половина опрошенных (44%) зовут с собой в поход вообще всех, кто готов с ними пойти. Треть берут с собой в поход всех друзей, чем больше, тем лучше. Каждый пятый готов делить палатку только с лучшим другом или женой/девушкой. Путешествовать в полном одиночестве любят только 1,4% опрошенных.

Все необходимое для походов снаряжение четверть самарцев (26%) покупают на мультикатегорийных маркетплейсах. Еще 24% пользуются услугами специализированных онлайн магазинов.

В походы самарцы обычно отправляются с полной экипировкой — с палатками, рюкзаками, спальниками и прочим туристическим снаряжением. В апреле 2022 года, в преддверии походного сезона, продажи рюкзаков и туристических сумок на Ozon в Самаре и Самарской области увеличились в 2,6 раза год к году, палаток и тентов — в 2,5 раза. Спрос на специальную посуду вырос в 2,2 раза, на туристическую мебель в два раза, на спальные мешки — на 64%.

Более половины опрошенных (55%) тратят на поход и подготовку к нему до 10 тыс. рублей. Еще 17% согласны заплатить за выезд на природу 10-20 тыс. рублей, 12% — 20-30 тыс. рублей. Отдать более 50 тыс. рублей за удовольствие пожить в палатке готовы только 15% респондентов.