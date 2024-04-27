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Почти половина россиян дарят коллегам деньги на день рождения

27 апреля 2024 10:51
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почти половина россиян дарят коллегам деньги на день рождения

Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, как россияне поздравляют коллег с днем рождения. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 27 апреля.

Чаще всего россияне дарят деньги на день рождения коллег — так ответили 46% респондентов. 30% предпочитают презентовать подарок или букет цветов, 21% пишут поздравление или же делают это лично. Поздравительную открытку готовят 13% опрошенных. В 6% случаев именинников отпускают с работы домой пораньше или предоставляют выходной. Только 1% участников исследования презентуют продукцию компании, скидку или подарочную карту на нее. 3% делают это по-другому, например, украшают рабочее место. 16% не поздравляют коллег с днем рождения.

Большинству (53%) респондентов нравится традиция приносить или заказывать в свой день рождения угощения для коллег. К этому чуть более благосклонно относятся женщины (55%), нежели мужчины (51%). 19% респондентов соблюдают такую традицию, но это им не по душе. В 22% случаев это не принято. Не любят угощать коллег чаще мужчины (26%), чем женщины (19%). 6% участников исследования не проставляются за день рождения, так как работают удаленно.

7% опрошенных поделились, что в их компании закреплена возможность для сотрудника уйти с работы пораньше или дополнительный выходной в честь дня рождения. В 31% случаев такое правило действует негласно. 63% участников исследования ответили, что в их организации такого порядка не предусмотрено.

Теги: Опрос

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