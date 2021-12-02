Почему самарцы проваливаются на собеседованиях и не могут устроиться на работу?

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, сколько жителей Самары в 2021 году искали работу, каким специалистам устраивают наиболее

сложные собеседования, по каким причинам работодатели чаще всего отвечают отказом в приёме на должность.



В опросе приняли участие 1670 россиян со всей страны - в том числе и в Самаре. Половина респондентов признались, что искали работу в этом году. Из

них более 38% людей указали, что делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, около 20% - попали под сокращения, более 10% сообщили, что

их организация в пандемию коронавируса закрылась. Ещё около 28% ответивших искали новую работу, так как решились сменить сферу деятельности.



Треть из участников опроса, которые в 2021-м примерили на себя роль соискателя, сообщили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании.

Такую методику при отборе кандидатов использует почти каждый пятый работодатель.



Топ причин-отказов в приёме на работу, по данным респондентов:



* несоответствие зарплатных ожиданий - 35%;

* отсутствие опыта - 30%;

* частая смена работы - 15%;

* слишком компетентный кандидат для должности - 8%.



Самые каверзные вопросы на собеседованиях, по данным опрошенных, встречаются на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных

агентов, работников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, секретарей. Как предположили участники опроса,

работники перечисленных направлений чаще бывают в сложных или критических ситуациях, поэтому работодатели предпочитают <испытывать их на прочность>

заранее.



В более выигрышной ситуации, по результатам исследования Зарплаты.ру, находятся IT-специалисты. У разработчиков практически не бывает многоэтапных

собеседований или стресс-интервью. Большинство специалистов сферы информационных технологий могут получить оффер уже на следующий день после

первой и единственной беседы. Около 2% кандидатов на трудоустройство в IT-компанию - как правило это тимлиды или старшие разработчики - проходят более жесткий отбор, так как у них определяют способности к управлению командой.