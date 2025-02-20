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По итогам января 2025 года ожидаемая зарплата на рынке труда Самарской области составила 60 тыс. рублей

20 февраля 2025 10:05
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По итогам января 2025 года ожидаемая зарплата на рынке труда Самарской области составила 60 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали зарплатные ожидания жителей Самарской области в разных профессиональных сферах и выяснили, у кого за год они выросли больше всего.

По итогам января 2025 года ожидаемая зарплата на рынке труда Самарской области составила 60 тыс. рублей. За год она выросла на 20%. При этом в разрезе профессиональных сфер ожидания некоторых специалистов выросли в два раза больше.

Больше всего (сразу на 40%) увеличили свои зарплатные ожидания специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» и «Маркетинг, реклама, PR». Они бы хотели зарабатывать на уровне 70 тыс. рублей (медиана).

На треть (34%) за год выросли ожидания у специалистов из «Страхования»: сегодня они предпочли бы получать 67,2 тыс. рублей. На 29% увеличили предпочитаемый уровень дохода соискатели из «Производства, сервисного обслуживания» и «Сельского хозяйства» - до 90 тыс. рублей.
 

Профессиональная сфера

Ожидаемая ЗП

январь 2025
(медиана)

Динамика к янв.2024

Продажи, обслуживание клиентов

70000

+40%

Маркетинг, реклама, PR

70000

+40%

Страхование

67167

+34%

Производство, сервисное обслуживание

90000

+29%

Сельское хозяйство

90000

+29%

Транспорт, логистика, перевозки

70000

+27%

Финансы, бухгалтерия

70000

+27%

Автомобильный бизнес

80000

+26%

Административный персонал

50000

+25%

Розничная торговля

50000

+25%

Рабочий персонал

74092

+23%

Закупки

80000

+23%

Юристы

70000

+22%

Безопасность

60000

+20%

Высший и средний менеджмент

120000

+20%

Медицина, фармацевтика

60000

+20%

Наука, образование

60000

+20%

Стратегия, инвестиции, консалтинг

120000

+20%

Строительство, недвижимость

90000

+20%

Управление персоналом, тренинги

70000

+17%

Добыча сырья

81408

+16%

Информационные технологии

80324

+15%

Домашний, обслуживающий персонал

50917

+13%

Туризм, гостиницы, рестораны

50000

+11%

Искусство, развлечения, массмедиа

50000

+10%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

52838

+6%


Интересно, что наименьший рост ожидаемых зарплат за год произошел у специалистов в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - всего на 6%, до 52,8 тыс. рублей. При этом в абсолютных значениях наименьший ожидаемый уровень дохода наблюдается в других сферах: «Административный персонал», «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, развлечения, массмедиа». Здесь ожидания соискателей находятся на уровне 50 тыс. рублей.
 

В то же время на самый большой доход в Самарской области рассчитывает «Высший и средний менеджмент», а также специалисты из области «Стратегия, инвестиции, консалтинг» - 120 тыс. рублей.

Теги: Опрос

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