Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали зарплатные ожидания жителей Самарской области в разных профессиональных сферах и выяснили, у кого за год они выросли больше всего.
По итогам января 2025 года ожидаемая зарплата на рынке труда Самарской области составила 60 тыс. рублей. За год она выросла на 20%. При этом в разрезе профессиональных сфер ожидания некоторых специалистов выросли в два раза больше.
Больше всего (сразу на 40%) увеличили свои зарплатные ожидания специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» и «Маркетинг, реклама, PR». Они бы хотели зарабатывать на уровне 70 тыс. рублей (медиана).
На треть (34%) за год выросли ожидания у специалистов из «Страхования»: сегодня они предпочли бы получать 67,2 тыс. рублей. На 29% увеличили предпочитаемый уровень дохода соискатели из «Производства, сервисного обслуживания» и «Сельского хозяйства» - до 90 тыс. рублей.
|
Профессиональная сфера
|
Ожидаемая ЗП
январь 2025
|
Динамика к янв.2024
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
70000
|
+40%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
70000
|
+40%
|
Страхование
|
67167
|
+34%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
90000
|
+29%
|
Сельское хозяйство
|
90000
|
+29%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
70000
|
+27%
|
Финансы, бухгалтерия
|
70000
|
+27%
|
Автомобильный бизнес
|
80000
|
+26%
|
Административный персонал
|
50000
|
+25%
|
Розничная торговля
|
50000
|
+25%
|
Рабочий персонал
|
74092
|
+23%
|
Закупки
|
80000
|
+23%
|
Юристы
|
70000
|
+22%
|
Безопасность
|
60000
|
+20%
|
Высший и средний менеджмент
|
120000
|
+20%
|
Медицина, фармацевтика
|
60000
|
+20%
|
Наука, образование
|
60000
|
+20%
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
120000
|
+20%
|
Строительство, недвижимость
|
90000
|
+20%
|
Управление персоналом, тренинги
|
70000
|
+17%
|
Добыча сырья
|
81408
|
+16%
|
Информационные технологии
|
80324
|
+15%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
50917
|
+13%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
50000
|
+11%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
50000
|
+10%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
52838
|
+6%
Интересно, что наименьший рост ожидаемых зарплат за год произошел у специалистов в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - всего на 6%, до 52,8 тыс. рублей. При этом в абсолютных значениях наименьший ожидаемый уровень дохода наблюдается в других сферах: «Административный персонал», «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, развлечения, массмедиа». Здесь ожидания соискателей находятся на уровне 50 тыс. рублей.
В то же время на самый большой доход в Самарской области рассчитывает «Высший и средний менеджмент», а также специалисты из области «Стратегия, инвестиции, консалтинг» - 120 тыс. рублей.