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Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали зарплатные ожидания жителей Самарской области в разных профессиональных сферах и выяснили, у кого за год они выросли больше всего.

По итогам января 2025 года ожидаемая зарплата на рынке труда Самарской области составила 60 тыс. рублей. За год она выросла на 20%. При этом в разрезе профессиональных сфер ожидания некоторых специалистов выросли в два раза больше.

Больше всего (сразу на 40%) увеличили свои зарплатные ожидания специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» и «Маркетинг, реклама, PR». Они бы хотели зарабатывать на уровне 70 тыс. рублей (медиана).

На треть (34%) за год выросли ожидания у специалистов из «Страхования»: сегодня они предпочли бы получать 67,2 тыс. рублей. На 29% увеличили предпочитаемый уровень дохода соискатели из «Производства, сервисного обслуживания» и «Сельского хозяйства» - до 90 тыс. рублей.



Профессиональная сфера Ожидаемая ЗП январь 2025

(медиана) Динамика к янв.2024 Продажи, обслуживание клиентов 70000 +40% Маркетинг, реклама, PR 70000 +40% Страхование 67167 +34% Производство, сервисное обслуживание 90000 +29% Сельское хозяйство 90000 +29% Транспорт, логистика, перевозки 70000 +27% Финансы, бухгалтерия 70000 +27% Автомобильный бизнес 80000 +26% Административный персонал 50000 +25% Розничная торговля 50000 +25% Рабочий персонал 74092 +23% Закупки 80000 +23% Юристы 70000 +22% Безопасность 60000 +20% Высший и средний менеджмент 120000 +20% Медицина, фармацевтика 60000 +20% Наука, образование 60000 +20% Стратегия, инвестиции, консалтинг 120000 +20% Строительство, недвижимость 90000 +20% Управление персоналом, тренинги 70000 +17% Добыча сырья 81408 +16% Информационные технологии 80324 +15% Домашний, обслуживающий персонал 50917 +13% Туризм, гостиницы, рестораны 50000 +11% Искусство, развлечения, массмедиа 50000 +10% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 52838 +6%



Интересно, что наименьший рост ожидаемых зарплат за год произошел у специалистов в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - всего на 6%, до 52,8 тыс. рублей. При этом в абсолютных значениях наименьший ожидаемый уровень дохода наблюдается в других сферах: «Административный персонал», «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, развлечения, массмедиа». Здесь ожидания соискателей находятся на уровне 50 тыс. рублей.



В то же время на самый большой доход в Самарской области рассчитывает «Высший и средний менеджмент», а также специалисты из области «Стратегия, инвестиции, консалтинг» - 120 тыс. рублей.