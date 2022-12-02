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Пенсия мечты в Самаре в этом году составляет 44,9 тыс.

2 декабря 2022 09:28
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Пенсия мечты в Самаре в этом году составляет 44,9 тыс.

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. руб. в месяц, за год пенсионные притязания увеличились на 7,9%. Относительный прирост средней страховой пенсии неработающих пенсионеров за 2022 год составил рекордные 19,5%. Реальная же сумма средней пенсии по стране далека от той, что считают достойной, и составляет в III квартале 2022 года 18503,80 руб. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.

Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины — 45,5 тыс. руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

В Самаре в ноябре 2022 года респонденты назвали среднее значение, равное 44,9 тыс. руб. В апреле этого же года сумма равнялась 44,1 тыс. руб., в 2021 году – 40,6 тыс. руб., в 2020 году − 37,8 тыс. руб., а в 2019 году – 37,7 тыс. руб.
Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. руб. соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. руб.), Тюмень (46,7 тыс. руб.) и Хабаровск (46,6 тыс. руб.). Самыми скромными оказались жители Ярославля: за 7 месяцев с момента проведения аналогичного опроса средний размер достойной пенсии не изменился и составляет 41,3 тыс. руб.

В целом по стране с апреля запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли на 2,4%, за год — на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. Средний размер страховой пенсии, таким образом, составит 21 862 рубля.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 376
Время проведения: 2—30 ноября 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Теги: Опрос

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