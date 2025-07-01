Партпроект «Единой России» «Российское село» запускает конкурс фотографий и коротких видеороликов

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Он пройдёт с 1 июля по 14 сентября.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Победителей определит экспертное жюри.

В категории «ФОТО» доступны номинации «Моё любимое село» — сельские пейзажи, образ российской деревни, культура и традиции села; «Образ сельского жителя» — фото, отражающие традиционный уклад сельского образа жизни, быта и повседневных дел селян; «Труженики АПК и новые технологии» — крестьянско-фермерские хозяйства, работники в полях, сотрудники предприятий перерабатывающей промышленности, инновации и современные технологии в АПК.

В категория «ВИДЕО» нужно подготовить видеоролик о жизни на селе или труде работников АПК и опубликовать рилс на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Российскоесело2025 и отметкой страницы проекта.

Более подробная информация, условия участия и требования к работам — по ссылке.