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Отделения Волжской больницы пополняют врачи узкого профиля

12 апреля 2024 14:28
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Выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для молодых специалистов, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки помогают привлекать врачей в Волжский район.

Выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для молодых специалистов, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки помогают привлекать врачей в Волжский район.

‍Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от удалённости территории. В прошлом году благодаря этой мере поддержки в коллектив больницы пришла врач-оториноларинголог Марина Лакутина.
«Моя мама врач, и я всегда хотела работать в больнице. В 2014 году окончила институт, затем ординатуру и сразу приступила к работе по специальности. В прошлом году я получила выплату по программе "Земский доктор". Считаю, что это отличная поддержка для специалистов, которые работают в сельской местности», — поделилась врач.

Участником программы стал и Александр Аносов. В прошлом военный врач, сегодня он работает специалистом медицинской профилактики, возглавляя отделение.

«Были разные предложения о работе, но программа "Земский доктор" сыграла свою роль, и я сделал выбор в пользу Волжской больницы. Сейчас работаю рядом с домом. Занимаюсь организацией и проведением диспансеризации и профилактических медосмотров», — рассказал специалист.

«Мы ежегодно заключаем договоры о целевом обучении. Новым сотрудникам администрация района компенсирует затраты на аренду жилья — до 10 тысяч рублей в месяц. Врачи, переехавшие в Волжский район и трудоустроившиеся в ФАПы и ОВОПы по наиболее востребованным специальностям, получают дополнительно выплату в размере 50 тысяч рублей", — отметил главный врач больницы Сергей Братко.

Также представители наиболее востребованных специальностей могут получить поддержку в размере 300 и 200 тысяч рублей. Кроме того, медработникам компенсируют первоначальный взнос на приобретение или строительство жилья.
Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры больниц помогают привлекать специалистов в сельскую местность и малые города.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина

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