Операция "Должник" стартует на территории Самарской области

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В Самарской области в период с 11 по 20 декабря текущего года проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках акции сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями будут проводить рейды по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы, и привлекать их к ответственности, в соответствии с действующим законодательством. Организована профилактическая работа среди населения, направленная на добровольное погашение административных штрафов правонарушителями, привлеченными к административной ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, соответствующие материалы сотрудниками полиции направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить в территориальном отделе полиции по месту жительства, в подразделении судебных приставов, а также в личном кабинете на Едином портале госуслуг.