Операция "Должник" стартует на территории Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в ПФО
Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в ПФО
Житель Отрадного обокрал работодателя
Житель Отрадного обокрал работодателя
Самарская область вошла в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»
Самарская область вошла в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
В Самаре прошёл товарищеский футбольный матч между молодогвардейцами и особенными спортсменами
В Самаре прошёл товарищеский футбольный матч между молодогвардейцами и особенными спортсменами
В новогодние праздники более четверти самарцев возьмут подработку
В новогодние праздники более четверти самарцев возьмут подработку
Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось
Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Операция "Должник" стартует на территории Самарской области

11 декабря 2023 09:35
136
Операция Должник стартует на территории Самарской области

В Самарской области в период с 11 по 20 декабря текущего года проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках акции сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями будут проводить рейды по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы, и привлекать их к ответственности, в соответствии с действующим законодательством. Организована профилактическая работа среди населения, направленная на добровольное погашение административных штрафов правонарушителями, привлеченными к административной ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, соответствующие материалы сотрудниками полиции направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить в территориальном отделе полиции по месту жительства, в подразделении судебных приставов, а также в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
11 декабря 2023, 11:22
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
Индивидуальный предприниматель из г. Самары открыл в центре города цветочный магазин. Происшествия
58
Самарец менял имена, чтобы скрываться от алиментов
08 декабря 2023, 10:44
Самарец менял имена, чтобы скрываться от алиментов
После установления факта неоднократной смены имени сотрудникам Службы удалось установить местонахождения должника. Происшествия
424
Судебные приставы добились возвращения участка в 4 000 кв. м администрации города
07 декабря 2023, 10:15
Судебные приставы добились возвращения участка в 4 000 кв. м администрации города
Он находится на территории особо охраняемого объекта. Происшествия
422
В центре внимания
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
107
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
632
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
721
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
560
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
793
Весь список