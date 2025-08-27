Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре

93

С 25 по 28 августа в Самаре и регионе Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области проводит масштабное ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет».

Оно направлено на обнаружение и уничтожение незаконной рекламы, баннеров, стикеров, надписей о распространении наркотических средств и психотропных веществ, а также выявление и привлечение к ответственности лиц, которые ее размещают.

В Самаре профилактическая акция «Трафарет» проходит при участии администраций внутригородских районов. Как рассказал глава Октябрьского района Сергей Радько, в текущем году на территории района зафиксировано порядка 500 надписей, содержащих информацию о распространении наркотических и психотропных веществ.

Сообщить об обнаруженных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информацию о запрещенных объявлениях на фасадах зданий, опорах, информационных стендах, тротуарах и других поверхностях можно по телефону дежурной части Управления МВД России по г. Самаре: 8(846) 921-76-40, а также по телефону 112. Для этих целей также работает сервис приема обращений граждан на сайте: 63.мвд.рф