Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
63% самарцев против вейпов
В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября
ЕГЭ 2026 года станет отражением школьной программы
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре

27 августа 2025 10:07
С 25 по 28 августа в Самаре и регионе Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области проводит масштабное ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет». 

 Оно направлено на обнаружение и уничтожение незаконной рекламы, баннеров, стикеров, надписей о распространении наркотических средств и психотропных веществ, а также выявление и привлечение к ответственности лиц, которые ее размещают. 

 В Самаре профилактическая акция «Трафарет» проходит при участии администраций внутригородских районов. Как рассказал глава Октябрьского района Сергей Радько, в текущем году на территории района зафиксировано порядка 500 надписей, содержащих информацию о распространении наркотических и психотропных веществ.

 Сообщить об обнаруженных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информацию о запрещенных объявлениях на фасадах зданий, опорах, информационных стендах, тротуарах и других поверхностях можно по телефону дежурной части Управления МВД России по г. Самаре: 8(846) 921-76-40, а также по телефону 112. Для этих целей также работает сервис приема обращений граждан на сайте: 63.мвд.рф

