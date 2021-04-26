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Онищенко выступил против увеличения отпусков для российских туристов

26 апреля 2021 13:32
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Онищенко выступил против увеличения отпусков для российских туристов

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал альтернативный способ развивать внутренний туризм, не прибегая к увеличению отпуска для россиян, отдыхающих внутри страны.

«Отдых в России, конечно, нужно поощрять, но не за счет остановки экономики. Мы уже и так с этими нерабочими днями давно превысили все разумные пределы», – прокомментировал свою позицию парламентарий.

Онищенко предложил альтернативный способ поддержать туризм внутри страны. Он считает, что вместо введения дополнительного отпуска нужно поддерживать туристическую отрасль на государственном уровне. Одной из таких мер может стать снижение цен на российском туристическом рынке, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Нашему бизнесу, работающему в сегменте отдыха и туризма в России, нужно помогать, всячески его поощрять, но не теми способами, которые порой предлагаются. Первое, что нужно – снизить цены на российском туристическом рынке. А то у нас чуть ли не бесплатно меняют билеты в закрытую Турцию на египетское направление, открытие которого я считаю большой ошибкой. Получается, мы опять поощряем граждан везти деньги за границу, вместо того чтобы вкладываться в отечественный туризм», – отметил Онищенко.

 

Ранее «ФедералПресс» писал, что член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней россиянам, если они решат отдыхать на курортах внутри страны.

Теги: внутренний туризм Онищенко отпуск туризм

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