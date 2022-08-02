«Они проявляют мужество и героизм»: Дмитрий Азаров поздравил десантников с Днем ВДВ

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Во вторник, 2 августа, Самарская область вместе со всей страной отпраздновала День воздушно-десантных войск. Мероприятия прошли по всей территории региона. В Самаре торжества начались с возложения цветов на площади Памяти в Самаре к мемориалу жителей региона, погибших в необъявленных войнах. Вместе с ветеранами ВДВ их семьями, военнослужащими, представителями ветеранских и молодежных организаций память павших героев почтил Губернатор Дмитрий Азаров.

Позже мероприятия в честь десантников и военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, прошли на набережной Волги. Для жителей и гостей города работали тематические площадки и выставки.

Завершились праздничные мероприятия митинг-концертом «Никто, кроме нас!», во время которого выступили артисты Самарской области, в числе которых Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова, Сергей Войтенко и другие творческие коллективы.

С праздником – с 92-летием со дня образования – крылатую пехоту поздравил Губернатор. «Сегодня мы так впервые всенародно отмечаем День ВДВ. В Самаре проходит общегородской праздник, но отмечается он также широко по всей территории Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Во многом это стало возможным благодаря инициативе общественных объединений десантников, которые проявили инициативу, предложили формат торжественных мероприятий, а мы поддержали. Сегодня по сложившейся традиции мы возложили цветы к мемориалу воина-интернационалиста, почтили память защитников нашей Родины, защитников на границах нашей рубежей и далеко за их пределами. Мы знаем, что большую часть этой работы сделали десантники».

Глава региона отметил большой вклад бойцов быстрого реагирования в приближении Победы в Великой Отечественной войне. «Мы никогда не забудем имена героев, защитников Отечества, которые защитили нашу Родину, весь мир от нацизма», – отметил руководитель области. Он добавил, что сегодня, «когда нацизм вновь пророс у самых границ нашей страны, их внуки и правнуки, верные заветам своих предков, вновь встали на защиту мира».

«Они проявляют мужество и героизм во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, возвращая мирную жизнь людям Донбасса, защищая все, что для нас дорого и ценно: наши традиции и заветы отцов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы знаем имена героев прошлого и настоящего. И никогда не допустим, чтобы они были забыты. Светлыми маяками они будут светить новым поколениям россиян, которые, если надо, всегда встанут на защиту нашей Родины, как делают наши парни сегодня».

«Желаю всем мирного голубого неба над самарской землей, над нашей великой Родиной, ведь именно это мирное небо защищают наши парни на Донбассе. Новых героических свершений, новых побед!», – пожелал руководитель области.

Сегодня на набережной работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где можно было записаться в «Самарский батальон». «Уверен, что послужить Родине - величайшая честь, которая дана человеку, она всегда с парнями нашей самарской земли», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время знакомства с его деятельностью. В мобильном пункте проводится собеседование, тестирование на пригодность к военной службе и оформление документов.

Земляков с праздником поздравил генерал-майор Александр Протченко. Он рассказал, что всю свою жизнь посвятил Воздушно-десантным войскам, где служат мужественные и стойкие люди. «Во время Великой Отечественной войны десантники боролись с фашизмом. Наши отцы и деды победили его, но он возродился вновь у наших границ, – отметил он. – И великое дело – задавить фашизм в его логове и не дать распространиться. Я поддерживаю Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Поддерживаю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и принятое им решение о проведении специальной военной операции на Украине, создание добровольческого корпуса, в состав которого войдет батальон Самарской области. Я уверен, что он будет одним из лучших, потому что с честью и гордостью будет нести Знамя Победы, Знамя Самарской области».

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области, участник специальной военной операции, полковник полиции Айбулат Сатвалдыев, обращаясь к собравшимся на набережной, отметил, что сегодня страна живет в героическое время. «Герои – наши современники, – подчеркнул он. – Сегодня, выполняя важные задачи, наши герои мужественно, отважно борются на передовой. Специальная военная операция – это наше общее дело, каждого из нас».

С праздником десантников поздравила председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина. «Сегодня как никогда мы должны быть сильными, от нас многое зависит, в том числе боевой дух наших мужей. Одним им не справиться, мы обязаны поддерживать их, – отметила она. – Буквально вчера я вернулась из Луганской Народной Республики, и парни, которые там находятся, передают всем самарцам огромный привет, слова благодарности за письма и посылки».

Фото — Андрей Савельев.