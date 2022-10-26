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Около трети самарских компаний откажутся от новогоднего корпоратива в этом году

26 октября 2022 10:03
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Около трети самарских компаний откажутся от новогоднего корпоратива в этом году

Опрос проводился среди 1980 руководителей компаний и начальников отделов российских организаций, в том числе и в Самарской области. 

По данным исследования Зарплаты, 69% самарских компаний минимизируют траты в организации в этом году. Среди основных расходов, на которые работодатели сократили затраты в этом году, отмечены (у респондентов был множественный выбор вариантов ответа):

  • корпоративные мероприятия – 48%,
  • индексация заработка – 26%,
  • представительские расходы – 24%,
  • корпоративный транспорт для сотрудников – 20%,
  • компенсация питания работников – 19%,
  • командировочные расходы – 16%,
  • расходы на рекламу – 15%,
  • аренда офисного помещения – 10%,
  • сокращение заработных плат – 7%,
  • уменьшение рабочих часов – 6%,
  • программа добровольного медицинского страхования – 5%.

Кроме того, 28% работодателей планируют отказаться от новогодних корпоративов в этом году.

Согласно опросу, 71% работодателей также намерен экономить в будущем году. Однако в 39% компаний в 2023 году планируется индексация зарплат, в 26% – выборочно для определенных сотрудников, а в 35% индексации не будет.

Теги: Опрос

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