Около трети самарских компаний откажутся от новогоднего корпоратива в этом году

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Опрос проводился среди 1980 руководителей компаний и начальников отделов российских организаций, в том числе и в Самарской области.

По данным исследования Зарплаты, 69% самарских компаний минимизируют траты в организации в этом году. Среди основных расходов, на которые работодатели сократили затраты в этом году, отмечены (у респондентов был множественный выбор вариантов ответа):

корпоративные мероприятия – 48%,

индексация заработка – 26%,

представительские расходы – 24%,

корпоративный транспорт для сотрудников – 20%,

компенсация питания работников – 19%,

командировочные расходы – 16%,

расходы на рекламу – 15%,

аренда офисного помещения – 10%,

сокращение заработных плат – 7%,

уменьшение рабочих часов – 6%,

программа добровольного медицинского страхования – 5%.

Кроме того, 28% работодателей планируют отказаться от новогодних корпоративов в этом году.

Согласно опросу, 71% работодателей также намерен экономить в будущем году. Однако в 39% компаний в 2023 году планируется индексация зарплат, в 26% – выборочно для определенных сотрудников, а в 35% индексации не будет.