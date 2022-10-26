Около трети самарских компаний откажутся от новогоднего корпоратива в этом году

Опрос проводился среди 1980 руководителей компаний и начальников отделов российских организаций, в том числе и в Самарской области.
По данным исследования Зарплаты, 69% самарских компаний минимизируют траты в организации в этом году. Среди основных расходов, на которые работодатели сократили затраты в этом году, отмечены (у респондентов был множественный выбор вариантов ответа):
Кроме того, 28% работодателей планируют отказаться от новогодних корпоративов в этом году.
Согласно опросу, 71% работодателей также намерен экономить в будущем году. Однако в 39% компаний в 2023 году планируется индексация зарплат, в 26% – выборочно для определенных сотрудников, а в 35% индексации не будет.