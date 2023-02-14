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Около половины россиян задумались о карьере с начала года

14 февраля 2023 10:45
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Около половины россиян задумались о карьере с начала года

Аналитики Edutoria провели исследование активности своих пользователей в январе 2023 года. Выяснилось, что 46% из них начали курс по осознанному карьерному развитию. 

Среди популярных направлений в январе аналитики отмечают личностный рост, бизнес-образование и дизайн. Рекордным стал курс по осознанному карьерному развитию – почти половина всех заявок (46%) приходится именно на это направление. Курсом заинтересовались только с началом рабочих будней, 9 января. Тем не менее, на момент проведения опроса его завершили 8% пользователей, так как с началом рабочих будней многим сложно придерживаться графика и совмещать работу с изучением новых навыков.

Согласно исследованию в первой неделе года прослеживалась позитивная динамика вовлеченности в обучение — на период с 1 по 8 января пришлось 19% всех заявок на образовательные программы.

Среди начавших обучение в первый месяц года, 15% уже прошли выбранные курсы до конца. Во время январских каникул этот процент был выше – четверть (25%) пользователей полностью завершили все уроки курса. 

Теги: Опрос

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