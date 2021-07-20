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Около 2% россиян признались, что спят в течение рабочего дня – в подсобных помещениях или в собственном автомобиле на парковке. Такие данные исследования сервиса «Зарплата.ру» приводит ТАСС.

37% респондентов рассказали, что хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня. Против «тихого часа» на работе высказался 31% участников исследования, ещё 5% затруднились с ответом. При этом среди работодателей идею установки в офисах капсул для сна разделяют всего 14% компаний. 72%, по данным опроса, выступают против.