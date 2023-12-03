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Обращение Дмитрия Азарова по случаю Международного дня инвалидов

3 декабря 2023 14:57
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Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог реализовать свои способности, интегрироваться в культурную и спортивную жизнь региона.

Дорогие земляки!

Международный день инвалидов посвящен тем, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находит в себе силы для преодоления трудностей, обретения смысла и радости жизни, кто подает другим пример подлинного мужества и силы духа.

Создание единой системы социальной защиты людей с ограничениями по здоровью является важнейшим направлением работы государства. Повышению ее эффективности способствует реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, ввод на территории региона новых социальных объектов и современных общественных пространств, подъем волонтерского движения.

У нас внедряются современные стационарозамещающие технологии и социальные сервисы, в числе которых система центров дневного пребывания – дневных пансионов для граждан, имеющих инвалидность, а также для пожилых людей.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог реализовать свои способности, интегрироваться в культурную и спортивную жизнь региона.

Приоритетное внимание сегодня мы также уделяем тем нашим землякам, которые, получив ранение или контузию в зоне специальной военной операции, возвращаются к мирной жизни. Сегодня для нас нет задачи более святой и важной, чем подставить плечо нашим воинам – участникам СВО.

Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто способствует созданию доступной среды для людей с инвалидностью, проявляет заботу и внимание к их нуждам и потребностям.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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