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От всего сердца желаю всем ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
Обращение Дмитрия Азарова ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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Обращение Дмитрия Азарова ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля 2022 15:35
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От всего сердца желаю всем ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Дорогие друзья!

Сегодня одна из важнейших памятных дат России — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань уважения всем, кто защищал интересы нашего государства в Афганистане, Алжире, Вьетнаме, Египте, Корее, Кубе, Лаосе и других странах.

15 февраля – знаковый день для многих жителей Самарской области. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула афганскую землю. Мы склоняем головы в память о самарцах, не вернувшихся с полей сражений, но с честью выполнивших свой воинский долг. Наша обязанность — заботиться о семьях погибших, направлять свои усилия на социальную поддержку участников локальных войн и конфликтов, оказывать им всю необходимую помощь.

Хочу выразить огромную благодарность общественным организациям, объединяющим участников, инвалидов боевых действий, волонтеров. Вы проводите большую работу по защите прав и интересов участников локальных войн и членов их семей, увековечению памяти погибших, патриотическому воспитанию молодежи. Вас всегда отличали ответственная гражданская позиция, неравнодушие к судьбам защитников Отечества.

Наш долг — воспитывать молодое поколение на образцах подлинного героизма воинов-интернационалистов, в духе преданности воинскому долгу.

От всего сердца желаю всем ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор  Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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