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Обеды на работе бьют по бюджету 46% самарцев

16 февраля 2023 09:37
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Обеды на работе бьют по бюджету 46% самарцев

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди 1970 респондентов в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области, и выяснил, что на работе едят 94% самарцев: 47% только обедают, 30% завтракают, обедают и пьют чай, остальные завтракают либо перекусывают. При этом 46% признались, что питание на работе бьет по их бюджету. 

Выяснилось, что 74% приносят еду из дома, 53% едят в заведениях общепита, а 29% заказывают доставку (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа). 

Из тех, что носят еду из дома: 

  • берут с собой полноценный обед (первое и второе) — 64% 

  • приносят шоколадки, печенье и другие сладости — 22%

  • приносят носят хлебобулочные изделия — 18% 

  • выбирают здоровый перекус — фрукты, орешки, злаковые батончики — 15%.

Большинство самарцев (39%) ежедневно тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 36% — 100-200 рублей, 20% тратят 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 5% опрошенных. 

У 66% самарцев на работе есть полностью оборудованная обеденная зона, у 30% — частично оборудованная, у 4% нет никакой обеденной зоны, и половина из них ест за своим рабочим столом, а остальные ходят в заведения общепита. 

Работодатель кормит бесплатно 5% респондентов, у 16% есть льготы и частичная компенсация питания от предприятия, а 79% питаются за свой счет. 

Респондентам было предложено выбрать одну из компенсаций: питания, занятий спортом или английским. Питание выбрали 73% респондентов, 15% хотят получать компенсацию за спорт, 8% за английский, а 4% не интересует ни одна из предложенных компенсаций.

Теги: Опрос

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