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О противоправных действиях судебных приставов можно сообщить по телефону

16 июля 2025 18:18
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О противоправных действиях судебных приставов можно сообщить по телефону

Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе проводятся плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов, изучаются оконченные и находящиеся в работе материалы исполнительных производств, ведется работа с сообщениями о противоправных действиях сотрудников Главного управления, поступающими от граждан и представителей организаций. Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства можно по «телефону доверия»: 8 (846) 266-54-89.

Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.

Теги: Судебные приставы

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