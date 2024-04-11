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О покупке обуви от люксового бренда мечтают 41% жителей Самары

11 апреля 2024 12:38
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О покупке обуви от люксового бренда мечтают 41% жителей Самары

Среди вещей сегмента «премиум» большинство самарцев хотели бы приобрести для себя именно обувь. Так ответили 41% респондентов. Самыми популярными брендами мечты стали Prada (20%), Louis Vuitton (20%), Gucci (16%) и Dior (16%). Вдохновляют на премиум-шоппинг образы знакомых и друзей: 22% жителей Самары отправляются за покупками «люкса» после того, как увидит вещь на ком-то из своего окружения. Аналитики Авито Премиум — раздела с проверенными оригинальными вещами от люксовых брендов — провели опрос среди 10 000 россиян о предпочтениях в премиум-шопинге.

Хотя бы один раз брендовую вещь покупали 53% опрошенных жителей Самары. Из них делали это неоднократно 13%, причем чаще мужчины, чем женщины (21% против 16%).

Большинство — 71% жителей Самары — опирается при выборе вещей премиум-сегмента на качество изделия.

В целях экономии или поиска уникальной вещи 63% жителей Самары покупают брендовые товары на ресейл-платформах, как Авито Премиум, причем 6% из них делают это часто. 

 

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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