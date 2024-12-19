Нутрициолог: некоторая еда может значительно ускорить процесс старения

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Чтобы сохранить красоту и молодость, важно не только заботиться о коже, но и следить за своим рационом, ведь некоторая еда может значительно ускорить процесс старения. Топ-7 таких продуктов в беседе с «Известиями» назвала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Первым в ее списке оказался сахар, избыток которого разрушает коллаген и эластин — основные белки, которые поддерживают упругость кожи. Это приводит к преждевременным морщинам и тусклости. Кроме того, сахар провоцирует воспалительные процессы в организме, что ускоряет старение клеток.

«Далее следуют трансжиры, которые содержатся в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке и ухудшают кровообращение. Это сказывается на состоянии кожи, лишая ее кислорода и питательных веществ, что ускоряет процесс старения», — сказала специалист.

Другой вредный для кожи продукт, а точнее — напиток, — алкоголь, уточнила Хайкина. Он обезвоживает организм, что приводит к потере упругости кожи и появлению морщин. Также снижает уровень витаминов A, B и C, которые важны для регенерации клеток.

«К вредным относятся также белый хлеб и паста. Продукты из рафинированной муки повышают уровень сахара в крови, вызывая воспаление и ухудшая состояние кожи. Постоянное употребление этих продуктов может также привести к резкому снижению энергии и проблемам с обменом веществ», — отметила нутрициолог.

Кроме того, она упомянула о вреде соленых продуктов. Чрезмерное употребление соли задерживает воду в организме, вызывая отеки и ощущение «раздутого» лица. Со временем это приводит к ухудшению состояния кожи и повышенной нагрузке на сердце.

«Колбасные изделия и копчености содержат консерванты и добавки, которые увеличивают окислительный стресс в организме. Это ускоряет старение клеток, а также негативно влияет на состояние кожи», — отметила врач.



Завершили список сладкие газировки и соки. По ее словам, высокое содержание сахара и отсутствие питательных веществ делают их одним из худших напитков для организма. Они способствуют разрушению коллагена, ухудшают обмен веществ и усиливают воспаление.

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